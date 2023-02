Roma | visite guidate e trekking nei parchi e nelle ville a febbraio 2023 | ecco quando e dove | il calendario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023). Fareammirando le bellezze paesaggistiche della Capitale? Si, è possibile. A questo scopo, il dipartimento Tutela Ambientale propone proprio dellee deiurbani, un’occasione davvero da non perdere per scoprire le meravigliose bellezze naturalistiche die perché no, approfittarne anche per restare in forma. Ildiè fitto di appuntamenti,cosa sapere.con il cane: come prepararsi e cosa portareneidella Capitale Lehanno luogo nei ...