Roma | una montagna di denaro e il rischio di sprecarli

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)ed un’opportunità imperdibile. Per la nostra capitale sono in arrivo unadi denari. Qualunque spreco sarebbe intollerabile. Oggi, più che mai, sembra esserci una continua, costante “battaglia per la grana“, come recitava un verso di una nota canzone di qualche decennio fa. Crisi economico-finanziarie, che poi vanno a segnare profondamente l’ambito sociale, si susseguono una dietro l’altra. Ciascuna più devastante della precedente.(I Love Trading)Gli stati richiedono urgentemente risorse per tentare di superare i diversi momenti critici. A scendere, poi, tutti esigono la loro parte. In Italia, la nostra capitale,, ha una grande opportunità da sfruttare pienamente con le risorse che ha già ricevuto e quelle che ancora dovrà ricevere. Fondi che dovranno, necessariamente, essere sfruttati al ...