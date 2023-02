Roma | un fiume di colori per il carnevale lungo il Tevere | il programma

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– Ritorna ailtiberino l’evento fastoso che vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde dela piedi ed in bicicletta e navigare sulcon canoe, SUP e gommoni da Discesa. L’evento, organizzato da diverse associazione attive sulquali Discesa Internazionale del. Marevivo, Agenda, UISP,Rafting, e Gatti della Regina rientra nel PrimoTriennale di Azioni del Contratto diCastel Giubileo – Foce. Scopo dell’evento, di carattere ludico-motorio, è quello di promuovere, divertendosi e favorendo il benessere psico-fisico, il territorio del bacino dela ...

... capire cos'è il phishing e come segnalarlo: è quanto avviene neldella relatà. Custodire le ...scientifico della Fondazione Don Gnocchi e rettore dell'Università Campus Bio - medico di. ...... il suo corpo fu ripescato il 31 ottobre 1992 nelSavio , a valle di Cesena e gli inquirenti ... aggiungendo anche che i resti di Cristina sarebbero stati gettati nel Tevere a, nei pressi di ...

UISP - Roma - Lungo il Tevere: ritorna il Carnevale Tiberino UISP Nazionale

Al Teatro del Lido di Ostia prosegue il calendario di eventi con "Taro ... Roma Capitale

Piazza Fiume e corso d’Italia, il Campidoglio pensa al rilancio RomaToday

Brindisi, spaccata alla gioielleria Naviglio Fiume, il furto sfuma La Gazzetta del Mezzogiorno

Trovata morta nel fiume, si pensò a un suicidio: dopo 30 anni ... Fanpage.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...