Roma | rapine e minacce a 96enne | due arresti

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Due ventenni sono stati arrestati a, nel quartiere Eur, con l'accusa di rapina aggravata, lesioni enei confronti di una donna di 96 anni. Un episodio che, come sottolineano le forze di Polizia, si inserisce nel sempre più diffuso fenomeno delle truffe agli anziani.

Infatti, pochi minuti prima di essere catturati da personale del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di, i due arrestati si erano intrufolati all'interno dell'abitazione della donna facendole ...Quello delleagli anziani con la truffa è un fenomeno in crescita su tutto il territorio ... Ora i due arrestati sono disposizione del Tribunale di, che ne ha convalidato l'arresto. Sono in ...

Si sono finti postini che dovevano consegnare un pacco per conto del figlio. Questa la scusa per farsi aprire la porta di casa da un'anziana di 96 anni. Contemporaneamente due complici hanno chiamato ...