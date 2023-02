Roma | Pinto | “Zaniolo? Ci serve tempo per decidere il da farsi”

Il calciomercato ormai è concluso, ma Tiagoparla chiaro su quanto fatto dalla. Sulla situazione di Nicolò Zaniolo, invece, non si esponeNon è più il momento del calciomercato, dato che la sessione di riparazione si è appena conclusa ...A Sportmediaset: "Nel momento giusto parlerò in nome della società, ma non ora: adesso siamo concentrati sulla partita con la Cremonese". 2022 archivio Image Sport / Calcio // Tiago/ foto Image Sport "Zaniolo Ora non è il momento" Tiago, ds della, liquida così la domanda riferita alla lettera scritta dal 23enne attaccante e pubblicata dall'Ansa. L'...

Roma, Pinto sulla lettera di Zaniolo: "Ci prenderemo un paio di giorni per tirare le somme" TUTTO mercato WEB

Roma: Pinto, non è il momento di parlare di Zaniolo Agenzia ANSA

Roma, Pinto su Zaniolo: "Ci prenderemo un paio di giorni per tirare le somme" Tutto Napoli

Roma: Pinto, non è il momento di parlare di Zaniolo La Sicilia

Roma, Tiago Pinto: "Mercato Fatto il possibile ma non sono felice come la scorsa estate" GianlucaDiMarzio.com

La Roma sta giocando in questi minuti contro la Cremonese, ma prima della partita c'è stato un annuncio che sta facendo molto discutere.Il calciomercato ormai è concluso, ma Tiago Pinto parla chiaro su quanto fatto dalla Roma. Sulla situazione di Nicolò Zaniolo, invece, non si espone Non è più il momento del calciomercato, dato che la ...