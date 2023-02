Roma | picchia selvaggiamente l’anziana madre e la riduce in fin di vita | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ha riempito di bottemamma con cui convive in un appartamento di via Portuense, tanto da provocarle un’emorragia cerebrale e mandarla in coma. Un’aggressione efferata per la quale un 58enne, un operaiono, è statoin flagranza di reato di tentato omicidio dai Carabinieri della Stazione diPorta Portese e da quelli della Stazione diBravetta. Cosa è successo Nel pomeriggio dello scorso 24 gennaio, gli uomini dell’Arma sono stati chiamati a intervenire in un’abitazione in via Portuense. È stato proprio l’aggressore, il 58enne già noto alle forze dell’ordine, a dare l’allarme al 112 dichiarando di averto laanziana affetta da demenza prima nella camera da letto e poi nel cortile esterno dell’abitazione. Sul posto sono ...