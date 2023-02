(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – I Carabinieri della Stazione diPorta Portese e quelli della Stazione diBravetta hannoin flagranza un 58enneno, operaio con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio dell’, con la quale convive. Lo scorso 24 gennaio, nel pomeriggio, i Carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione in via Portuense a seguito della chiamata al 112 da parte dell’uomo che dichiarava di averto laaffetta da demenza prima nella camera da letto e nel cortile esterno dell’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che hanno trovato la vittima riversa a terra priva di conoscenza che è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, ...

Ha riempito di botte la mamma anziana con cui conviveva in un appartamento a. La donna ora è in pericolo di vita. L'aggressore, un 58enne con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio. È successo in un'abitazione di via Portuense nel ...L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere dove il giudice del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in ...

Roma, picchia anziana madre: donna in coma, arrestato il figlio Adnkronos

Roma: picchia la madre affetta da demenza, il 58enne Aldo Mazzoli arrestato per tentato omicidio Corriere Roma

Roma, picchia selvaggiamente l’anziana madre e la riduce in fin di vita: arrestato Il Corriere della Città

Roma, picchia l'ex davanti alla fermata della Metro A: ricoverata in gravi condizioni, forse è incinta Virgilio Notizie

Picchia la moglie a bastonate, arrestato 66enne vicino Roma Agenzia ANSA

Due postini, originari del Napoletano, sono stati arrestati per aver compiuto una rapina aggravata, con lesioni e minacce ai danni di un'anziana signora. Ora sono ai domiciliari in attesa del processo ...E' stato lo stesso 58enne il pomeriggio del 24 gennaio a chiamare i carabinieri. La donna, affetta da demenza senile, ora si trova all'ospedale San ...