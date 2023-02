Roma Lido | corse soppresse e ressa sulle banchine | enormi disagi oggi 1 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Mattinata di passione per i pendolari della exMetre) alle prese concausati da ritardi e cancellazioni di. Da circa un’ora infatti il servizio presenta rallentamenti con attese che sono arrivate in alcuni casi fino a 15 minuti. In altri invece lesono state direttamente cancellate. Ciò, come purtroppo accade spesso, ha provocato affollamenti e ressecome per esempio alla stazione di Acilia. In questi minuti tuttavia, stando al sito ufficiale di Astral, la situazione sembrerebbe in via di miglioramento considerando che per i prossimi minuti non vengono segnalate particolari criticità. In aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.