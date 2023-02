Roma-Cremonese | la MOVIOLA LIVE | espulso il vice di Mou

All'Olimpico il match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all'Olimpico) - Allo stadio Olimpico disi affrontano nel match valido per i Quarti di Finale di ......ha esposto uno striscione durante la sfida controin Coppa Italia : 'Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L'Asè ...

49' | Autogol di Çelik (Roma-Cremonese 0-2) | Video Sport Mediaset

Roma-Cremonese, le immagini del match di Coppa Italia - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio, Roma-Cremonese: secondo tempo (0-2) - La Provincia La Provincia di Cremona e Crema

Roma-Cremonese, c'è anche Wijnaldum in panchina Voce Giallo Rossa

AS ROMA NEWS – Torna di scena la Coppa Italia all’Olimpico. Dopo la vittoria contro il Genoa, oggi è il turno della Cremonese affrontare la Roma nel quarto di finale a gara secca. I lombardi, ultima… ...Subito dopo il fischio d’inizio del quarto di finale di Coppa Italia con la Cremonese infatti ... Per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L’As Roma è sacra". Un messaggio chiaro, rimasto ...