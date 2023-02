(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il pubblico dellaha accolto conGeorginiodurante il riscaldamento della partita contro la Cremonese Georginioè finalmente pronto a scendere in campo con la maglia della. Il centrocampista olandese è infatti stato convocato da José Mourinho per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Cremonese.per #prima di #Cremonese alla lettura delle formazioni pic.twitter.com/k7QDdwmcIP— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) February 1, 2023 La curva sud ha riservato al centrocampista ex Liverpool un coro e svariati. Vedremo se, nel corso della partita, arriverà anche l’esordio ufficiale. L'articolo proviene da ...

Il pubblico dellaha accolto cone applausi Georginio Wijnaldum durante il riscaldamento della partita contro la Cremonese Georginio Wijnaldum è finalmente pronto a scendere in campo con la maglia della. ...Dossier: i luoghi dell'anarchismo aAnarchici in presidio aAnarchici che proseguono ... decine di manifestanti si sono ritrovati fuori da Opera, dove hanno acceso fuochi e intonatoper ...

Roma, cori e applausi per Wijnaldum al ritorno all'Olimpico Calcio News 24

Roma: corteo anarchico per Alfredo Cospito, cori anche contro Susanna Schlein Corriere TV

Alfredo Cospito, scontri a manifestazione anarchici a Roma: ferito un poliziotto Adnkronos

Anarchici, scontri a manifestazione a Roma per Cospito Reportage online

L'antisemitismo nelle curve italiane, una piaga ancora infetta RaiNews

Il Napoli si gode il suo percorso, specie in Serie A, ma ancora una volta è stato tirato in ballo in situazioni esterne. L'ultima notizia.Dopo l'invasione russa il Budivelnyk Kiev ha dovuto cercare un nuovo posto in cui stabilirsi: la Stella Azzurra ha deciso di ospitarlo ...