Roma | controlli interforze alla Stazione Termini | tra furti | droga | aggressioni e armi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023). Continuano con cadenza settimanale i servizi ad alto impatto nell’area dellaFerroviaria, così come isu tutto il territorio, localizzati nelle aree con maggiori criticità. Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, e nel conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura di, l’attività ha visto, come sempre, l’impiego di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri,Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Polizia LocaleCapitale e all’Esercito Italiano. Folle inseguimento a, speronano la volante della Polizia ...