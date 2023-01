- I l Psg ha valutato l'opzione di richiamare Wijnaldum nella sessione invernale di mercato. È ilretroscena svelato da L'Equipe , secondo il quale il ds dei parigini, Luis Campos ,...4 Latenta unintreccio negli ultimissimi minuti del mercato: via Nicolò Zaniolo, dentro Davide Frattesi . L' Everton infatti punta il trequartista classe '99, con la sua uscita i ...

"Roma, clamoroso Wijnaldum: il Psg voleva richiamarlo a gennaio!" Corriere dello Sport

Roma, clamoroso retroscena su Zaniolo: l’ex Inter aveva accettato il Bournemouth, gli inglesi hanno scelto Traorè Ok Calciomercato

Roma, retroscena Zaniolo: il sì al Bournemouth e il clamoroso dietrofront Tuttosport

Roma: Zaniolo, clamoroso retroscena!! Tuttocampo

Roma, clamoroso: c'era l'accordo con una stella dell'Ajax Calciomercato.com

E' arrivato il 'no' clamoroso all'offerta: è successo proprio nelle ultime ore. Un retroscena che in pochi conoscono.ROMA - Il caso Zaniolo continua a tenere banco in casa Roma, in particolare la trattativa sfumata con il Bournemouth che ha portato alla definitiva rottura tra il calciatore e il club giallorosso. Il ...