Roma | cammino in discesa verso la finale | la Cremonese cerca un’altra impresa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Chiuso il mercato e archiviato il caso Zaniolo, che probabilmente sarà separato in casa da qui a fine stagione, laè attesa stasera dapartita cruciale nella propria stagione, il dentro o fuori contro lain una Coppa Italia spesso stregata negli ultimi anni e caratterizzata da eliminazioni nette o a sorpresa. Rientrerebbe tra queste ultime farsi estromettere dai lombardi, che però hanno già giocato un tiro mancino al Napoli, eliminando la capolista incontrastata del campionato all’esordio di Ballardini sulla panchina con una partita sregolata, di cuore e non di attesa, trascinata ai rigori che poi sotto il diluvio universale del Maradona hanno premiato la piccola matricola grigiorossa. Proprio il Napoli è stato l’ultima avversaria della, una sconfitta solo nel punteggio ma non nel gioco e ...