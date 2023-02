CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MANTOVA). È statoil corpo di Yana Malaiko, la barista 23enne di origine ucraina uccisa a Castiglione nella ...ai vivai Zanoni nel territorio del comune di. ...Il corpo, nascosto tra i rovi, era in un campo al confine tra la provincia di Mantova e di Brescia, poco dopo il cartello di, dietro ad una azienda florovivaista. A trovare il cadavere di Yama ...

Ritrovato a Lonato il corpo di Yana, la barista 23enne uccisa a Castiglione La Stampa

Lonato, il corpo di Yana Malayko ritrovato a circa 10 chilometri dal luogo del femminicidio Corriere

Yana Malayko, ritrovato tra Lonato e Castiglione il corpo della 23enne uccisa dall'ex Bresciaoggi

Yana Malayko, ritrovato il corpo della 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato ilmessaggero.it

Giovane barista assassinata, ritrovato il corpo di Yana Malaiko Prima Brescia

È stato trovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato, Dumitru Stratan, il 20 gennaio scorso e il cui cadavere era stato nascosto. Il corpo, nascosto tra i rovi, era in ...il corpo della giovane è stato ritrovato in aperta campagna, proprio nell’area di boschi, pozzi e campi a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, al confine con Lonato del Garda, nel ...