Rispettare il giocatore Skriniar | la bomba degli ultras contro l' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si torna a parlare di Milan, il difensore dell'che però ha rotto con i nerazzurri. Ma il suo trasferimento al Psg è sfumato all'ultimo. Dunque, panchina con l'Atalanta in Coppa Italia e la prospettiva di essere "separato in casa" fino al termine della stagione. Già la scorsa estate, per inciso, giravano voci circa trattative e colloqui col club parigino. Recentemente, il procuratore di, Roberto Sistici, ha spiegato a Telenord: "La decisione di mettere Milansul mercato è stata presa in estate dall', ovviamente non dal. Una scelta che ha portato a una trattativa col Psg, di cui ovviamente eravamo informati". E ancora: "A un certo punto la trattativa si èrotta e al momento non c'è possibilità di rinnovo". Insomma, ...