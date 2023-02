Reims | Balogun meglio di Mbappé e Neymar | una big di Premier gode

... i parigini erano passati in vantaggio con Neymar, ma al 96 una rete diha gelato l'intero stadio. Un gol che ha permesso a Will Still, allenatore belga di origini inglesi trentenne del,...... vincita potenziale di circa quattro volte la giocata - che però era di 28mila dollari - e schedina vinta fino al 94' di PSG -. Il più classico dei gol all'ultimo secondo è però costato caro a ...

PSG-Reims 1-1, le pagelle: Neymar concretizza, Balogun trova il colpo a sorpresa TUTTO mercato WEB

Ligue 1 - PSG-Reims 1-1: Balogun pareggia al 96' dopo il gol di ... Eurosport IT

Psg-Reims 1-1: Neymar non basta a Galtier. Balogun pareggia in trasferta al 96' Mediagol.it

LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 (ore 19:00) Poker Reims e Tolosa, bene Marsiglia TUTTO mercato WEB

Reims-Lorient Streaming Gratis: dove vedere la Ligue 1 in Diretta LIVE Footballnews24.it

Pronostico della sfida valevole per il turno infrasettimanale della 21ª giornata di Ligue 1 tra Reims e Lorient ...Il Psg pareggia 1-1 in casa con il Reims. I parigini vanno in vantaggio al 51' con Neymar, ma 8 minuti dopo restano in dieci per l'espulsione di Verratti. Approfitta della superiorità numerica il Reim ...