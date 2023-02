Regno Unito | 500mila dipendenti pubblici in sciopero Muro contro muro con il governo che rifiuta aumenti e minaccia di licenziare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Non possono sottopagarci, non possono lasciarci senza fondi per la scuola“. Arrabbiati e determinati gli insegnanti e docenti universitari hanno alzato i picchetti davanti all’85% degli istituti scolastici in Inghilterra e Galles che l’1 febbraio restano chiusi. Le loro voci fanno parte del coro di circalavoratori: ferrovieri, vigili del fuoco, impiegati statali e delle dogane insieme in piazza in una storica azione sindacale (l’ultima risale a 11 anni fa) che ha già il suo hashtag, #walkoutwednesday. “Il mercoledì dello”. Una giornata da 200 milioni di sterline perse che si aggiungono agli oltre 6 miliardi stimati come costo degli scioperi che negli ultimi tre mesi stanno disseminando disagi e frustrazione in tutto il. Treni fermi, scuole chiuse, code agli aeroporti, servizi ...