Regionali | quando la sanità pubblica cede il passo ai privati bisogna rivedere gli squilibri

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lombardia e Lazio destinano una quota importante di risorse finanziarie a operatoriinvece che alla. Ma non sempre la scelta comporta una maggiore efficienza del sistema, come testimoniano i livelli essenziali di assistenza. di Monica Montella e Franco Mostacci (fonte: lavoce.info)* La spesa sanitaria delle regioni In ossequio al dettato costituzionale, il sistema sanitario italiano si caratterizza per la sua universalità garantendo a tutti i cittadini l’accesso alle cure. La tutela della salute è la voce più importante dei bilancie assorbe il 76 per cento degli impegni di spesa nel rendiconto finanziario 2021 della Lombardia e quasi il 70 per cento in quello 2020 del Lazio (al netto delle partite di giro e conto terzi). In vista delle imminenti elezioni che si terranno a febbraio ...