Regalo speciale per Simeone | il quadro da pelle d’oca per il Cholito – FOTO

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– Momento d’oro per l’attaccante del Napoli Giovanni, autore del gol vittoria nell’ultimo match contro la Roma. Ilsi sta ormai abituando a segnare gol pesanti, soprattutto da subentrato, che ne fanni di lui una vera e propria risorsa a cui Luciano Spalletti può attingere per cercare di sparigliare le carte in tavola. Tutti gol che, inevitabilmente, lo mettono sempre più nel cuore dei tifosi del Napoli, oltre che a incoronarlo come uno dei migliori bomber per quanto concerne il rapporto tra gol fatti/minuti giocati.da brividi per il: avete visto?per, che in queste ore ha ricevuto un dipintodall’artista ...

"Abbiamo creato undi compleanno moltocon la Porsche Vision 357, che utilizza la 356 come base per sottolineare l'importanza del nostro Dna di design - ha detto Michael Mauer, ...Addio tuta rossa , via all'avventura. in argento. A un mese e mezzo dall'annuncio ufficiale della nomina a terzo pilota Mercedes per la stagione 2023, Mick Schumacher ha vissuto la giornata d'esordio ...

Speciale San Valentino: ecco i regali per lei e lui (ma anche da ... Hardware Upgrade

Idee regalo San Valentino 2023: i doni più belli, originali e romantici ... Grazia

Smartbox San Valentino: stupisci la tua metà Travel The Wom

Vuoi festeggiare una ricorrenza Fai un regalo speciale: per i tuoi ... Rieti Life

C’è Posta per Te, Irama fa un regalo speciale a Marina e alla sua ‘seconda mamma’ Juliet Today.it

Per la serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, Amadeus si è fatto un regalo invitando i Depeche Mode come superospiti. "Sono molto felice di poter fare questo annuncio -ha sottoline ...Porsche inizia i festeggiamenti per il suo 75mo anniversario. E lo fa con il concept di una nuova sportiva Vision 357 - che è un omaggio al primo modello la 356 - e al suo creatore il grande Ferry Por ...