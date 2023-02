Record di migranti sbarcati in Italia a gennaio 2023 Non si registravano così tanti arrivi dal 2016

Circa 105 milasono giunti attraverso la rotta del Mediterraneo centrale: un incremento considerevole rispetto alle 67.500 persone arrivate nel 2021, le 34 mila nel 2020 e le 11.500 nel 2019 ...Il salvataggio deiIldi latitudine non è l'unico evento che ha reso speciale il viaggio della rompighiaccio italiana. A novembre, quando la nave si trovava nel Mar Jonio, diretta in ...

Record di migranti sbarcati in Italia a gennaio 2023. Non si ... LA NOTIZIA

Migranti, cosa dicono davvero i dati sul "record" di arrivi in Europa nel 2022 WIRED Italia

Il triste record delle traversate e dei morti in mare AGI - Agenzia Italia

I sindaci calabresi: «Gli arrivi record Si possono gestire» Avvenire

Sbarchi, nel 2023 è già record. Il 54% soccorso dalla Guardia costiera, ma il il governo pensa alle Ong che… Il Fatto Quotidiano

Alarm Phone, il contatto di emergenza in supporto alle operazioni di salvataggio, nel 2022 è stata allertato per 673 imbarcazioni in pericolo nella regione del Mediterraneo centrale contro le 407 del ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...