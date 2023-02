Real Madrid | Modric ha già scelto il suo futuro | il croato ha le idee chiare

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lukanon ha dubbi: vuole restare al. Il, in scadenza con i Blancos il prossimo 30 giugno, non ha intenzione di ascoltare...

Per fare un paragone, stando a quanto stimato da Forbes, la squadra delvale 4,75 miliardi di euro. Buick è in testa alla classifica delle case automobilistiche con il maggior numero di ...Le formazioni ufficiali di Betis - Barcellona , sfida valida per il recupero della diciassettesima giornata di Liga 2022/2023. Obiettivo tre punti per i blaugrana, primi a +5 sule desiderosi di conservare il vantaggio. All'Estadio Benito Villamarìn non sarà però una passeggiata, visto che il Betis è sesto e non vuole perdere il treno Europa. Il fischio d'inizio è ...

Tuttosport - Riscatto Diaz: dialogo già aperto con il Real Madrid per scendere a 13-15 milioni Milan News

Real Madrid, clamorosa pista porta ad Antonio Conte: non c'è solo la Juventus Virgilio Sport

Real Madrid, Ancelotti: "Calendario troppo fitto, il limite è stato superato" Tutto Juve

Mondiale per club, il calendario e le squadre che sfideranno il Real Madrid Sky Sport

Un allenamento del Real Madrid - Sport - Ansa.it Agenzia ANSA

La sua volontà, però, è noto anche questo, era quella di approdare in Spagna, per la precisione al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che era pronto a ridisegnare la sua squadra in funzione del ...ROMA - Kylian Mbappè sarebbe voluto diventare un "Galactico", magari già dall'estate scorsa. Vestire la maglia del Real Madrid, la squadra più titolata al Mondo, è il sogno di ogni giovane calciatore.