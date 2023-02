Rastelli | “Ottimo atteggiamento della squadra Marconi mi ha dato la sua disponibilità”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il gruppo ha già ritrovato lo spirito giusto domenica scorsa. Oggi volevamo tornare a casa con i tre punti. Laè scesa in campo col piglio giusto creando tantissime occasioni”. Così Massimo, tecnico dell’Avellino dopo la vittoria ritrovata contro il Potenza. “Ci complichiamo sempre la vita – continua– Non era semplice sul due a due avere questa reazione”. “Abbiamo centrato gli obiettivi che volevamo sul mercato – afferma il tecnico – Numericamente siamo giusti. I ragazzi erano tutti responsabilizzati, senza alibi”. “Ho detto a Trotta che per lui cominciava una nuova stagione – dice– Ha fatto unprimo tempo e dai suoi piedi sono nati tutti i gol e le azioni pericolose”. “Fin dall’inizio ho sempre chiesto un giocatore ...

... girone C, mister Massimoè intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio ... Sulla sfida contro il Latina ': 'Affrontiamo una gara difficile contro unavversario, molto ...La formazione di Claudiofatica a trovare la via del gol. Sono ben cinque le gare ... Il tiro diventa unassist per Visinoni che di testa da due passi mette la sfera in rete. I ...

Rastelli: "Ottimo atteggiamento della squadra. Marconi mi ha dato la ... anteprima24.it

Potenza-Avellino, Rastelli: "Vittoria meritata, ora abbiamo gli elementi che ci servivano" AvellinoToday

Potenza-Avellino 2-4: le dichiarazioni di Rastelli nel post partita Irpiniaoggi.it

Potenza-Avellino 2-4, Rastelli: "Vittoria super. Consapevolezza dal mercato" Ottopagine

Avellino-Latina: le dichiarazioni di Rastelli nel pre partita Irpiniaoggi.it

RASTELLI DOPO POTENZA-AVELLINO – Due volte Marconi, poi Benedetti e Russo: l’Avellino di Massimo Rastelli sbanca Potenza e si regala il primo successo del 2023. Queste le parole del tecnico biancoverd ...Il pronostico di Potenza-Avellino sfida valevole per la giornata del girone C di Serie C, fischio d'inizio ore 14.30 dell'1 febbraio ...