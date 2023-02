Rapinano e picchiano anziana di 96 anni | arrestati due ventenni a Roma

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI - Arresti dalla Polizia, nel quartiere Eur di, due ragazzi di 20l'accusa di rapina aggravata, lesioni e minacce nei confronti di una donna di 96. Un episodio che si inquadra nel sempre più diffuso fenomeno delle truffe agli anziani con rapina, che in alcuni casi prevedono anche un contatto ravvicinato con la vittima, che può spesso comportare dfisici e trauma psicologico. La polizia del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Postale aveva notato un soggetto intento ad operare nei pressi di un Atm avendo che nascondeva il viso per non essere ripreso dalle telecamere. Un breve pedinamento ha permesso di scoprire il complice e l'auto dei malviventi, che venivano intercettati e bloccati mentre tentavano di allontanarsi a bordo di una Fiat Panda di colore grigio, risultata presa in noleggio ...

La Procura della Repubblica di Palermo ha delegato la Squadra Mobile " Sezione Contrasto al crimine diffuso - all'esecuzione di una custodia cautelare in carcere, a carico di due soggetti, ...In manette sono finiti un tunisino 36enne disoccupato, già noto per violazione delle norme sull'immigrazione, e un marocchino 27enne anche lui senza lavoro e noto per reati contro la persona, il ...

Poco prima di essere catturati i malviventi si erano intrufolati all’interno dell’abitazione dell'ultranovantenne facendole credere di essere dei postini incaricati di consegnarle un pacco per conto d ...Il gestore ha riferito alla Polizia che era stato rapinato più volte, probabilmente dagli stessi due uomini, ma che non aveva mai denunciato per paura ...