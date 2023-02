Ranking Series di Lotta | prima giornata no per l’Italia | Azzurri fuori alle eliminatorie

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Zagabria – Ladia Zagabria non ha portato risultati per la nazionale italiana di. Oggi in gara le prime categorie di peso dellalibera maschile con Simone Piroddu nei 57 kg e Gianluca Talamo nei 70 kg. Entrambi sono stati sconfitti ed eliminati nellafase, Piroddu dal francese Damour (9-4) e Talamo dall’azero Gadzhiyev (10-0). Unache ha visto finalisti perlopiù statunitensi, iraniani e azeri, inseguiti da mongoli e giapponesi. Domani sarà l’ultimo turno della libera maschile e il primo della femminile. Sulle materassine troveremo Benjamin Honis nei 97 kg, Abraham Conyedo nei 125 kg e Emanuela Liuzzi nei 50 kg. ...

Zagabria è pronta ad ospitare la prima tappa delledi lotta. In Croazia si partirà mercoledì 1 febbraio, per poi finire l'8 febbraio con gli ultimi incontri: ogni giornata comincerà alle ore 10 con le eliminatorie, mentre le finali sono ......durante lo scorso Xbox Developer Direct e rilasciato lo stesso 25 Gennaio 2023 su XboxX - S ...vanno ad aggiungere ulteriori opzioni di rigiocabilità al di fuori del classico sistema di...

A Zagabria la tappa d'apertura delle Ranking Series: 15 azzurri ... CONI

15 azzurri a Zagabria per la Ranking Series Fijlkam

Lotta, in vista della tappa di Zagabria delle Ranking Series sono 15 gli azzurri convocati OA Sport

Tiro con l'arco, azzurri a caccia della qualificazione per le Finali delle Indoor World Series a Las Vegas nel compound OA Sport

Ad Almada c'è anche il bel quinto posto della ventenne Simonetti ... politicamentecorretto.com

Prende ufficialmente il via la stagione dei tornei internazionali di lotta. Le Ranking Series infatti prendono il via da Zagabria (Croazia), e lo faranno dalla giornata di domani, mercoledì 1 febbrai ...Zagabria è pronta ad ospitare la prima tappa delle Ranking Series di lotta. In Croazia si partirà mercoledì 1 febbraio, per poi finire l’8 febbraio con gli ultimi incontri: ogni giornata comincerà ...