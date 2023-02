Range Rover Velar | ecco il restyle 2024

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Landha presentato il facelift per ildel suo grande SUV. Se all'esterno non sembra essere cambiato poi molto, gli interni sono invece stati tutti ripensati . Non solo: ...

Landha presentato il facelift per il 2024 del suo grande SUVVelar . Se all'esterno non sembra essere cambiato poi molto, gli interni sono invece stati tutti ripensati . Non solo: il nuovoVelar, nella variante ibrida plug - in, ha ora ...Sul mercato da sei anni (data di nascita: 2017 ) e periodicamente sottoposta a piccoli interventi di routine,Velar chiedeva aggiornamenti di maggior sostanza. Eccola accontentata. Modifiche esterne e interne , alle tecnologie, al comfort, ai motori ibridi . Cresce lievemente anche la soglia ...

Land Rover ha svelato il nuovo restyling della Velar e sono stati introdotti nuovi miglioramenti sia all'esterno che all'interno ...