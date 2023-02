Rallenta la corsa dei prezzi | ma l’Italia è l’unico big Ue in cui l’inflazione è ancora a doppia cifra “Una famiglia su tre in difficoltà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ladeia gennaio grazie al raffreddamento delle quotazioni dell’energia. Ma il bicchiere è mezzo vuoto: stando alle stime preliminari dell’Istat,resta comunque a: +10,1%. Contro una media dell’Eurozona che si ferma all’8,5%. Non solo: l’“inflazione di fondo”, cioè quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi a cui guarda la Bce per decidere le sue mosse di politica monetaria, continua a salire. Passando da +5,8% del mese precedente a +6%. L’indice armonizzato deial consumo, quello di cui tiene conto l’Eurostat perché consente un paragone con gli altri Paesi, è al 10,9%: in forte calo rispetto al 12,3% di dicembre, ma altissimo se si confronta con il 5,8% della Spagna e il 7% ...