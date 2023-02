Ragazza trovata morta all' università Iulm di Milano | aveva una sciarpa legata al collo Giallo sulla dinamica

Unadi 25 anni è statamorta, questa mattina, in un'università a Milano. La scoperta è stata fatta intorno alle 6.45. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime informazioni ...Unadi 25 anni, una studentessa, è statamorta, questa mattina, in un bagno dell'università Iulm a Milano, davanti alla fermata Romolo della metropolitana nella zona sud della città. Al ...

Ragazza di 25 anni trovata morta nell'università Iulm di Milano La Repubblica

Giallo a Milano: ragazza di 25 anni trovata morta nel bagno dell'università, indagano i carabinieri RaiNews

Ragazza di 25 anni trovata morta all'alba nei bagni dell'università Iulm: è suicidio Corriere Milano

Milano, Università Iulm: ragazza di 25 anni trovata impiccata TGCOM

Milano, ragazza di 25 anni trovata morta alla Iulm IL GIORNO

Il cadavere di una 25enne è stato scoperto questa mattina nei bagni dello Iulm. Aveva una sciarpa al collo legata alla porta ...Una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita nell’università Iulm di Milano. I carabinieri che conducono le indagini non escludono l’evento violento. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta ...