Radical Motorsport - Giù il peso | su l' handling | la SR10 è ancora più aerodinamica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Pochi chili per tanti cavalli, è da sempre la filosofia delle, vetture sportive estreme, nate per gareggiare in pista e per essere guidate da pochi, anzi pochissimi driver. Pensate che della, introdotta nel 2020, ne sono state consegnate poco più di 100, per lo più negli Stati Uniti: e questo, intendiamoci, è da considerarsi un ottimo risultato per la, che ha deciso di aggiornare la sua best seller dotandola di un pacchetto aerodinamico che rende la vettura più simile a un prototipo Lmp. L'upgrade tecnico migliora anche la guidabilità e, grazie a componenti più leggere, lima ilcomplessivo della sportiva. Un dato che, nello specifico di questa versione, denominataXXR, non è stato comunicato: tenete conto, però, che la base di partenza è 725 ...

ha annunciato l'uscita dellaSR10 XXR . A un mese dalla presentazione della SR3 XXR, l'azienda britannica unifica le sue due auto da corsa più popolari con la denominazione ......919 Hybrid 2017 Porsche #92 Porsche GT Team 911 RSR 2018 Porsche 911 GT2 RS 2019 Porsche #70 Porsche935 2019 Porsche 911 GT3 RS 2021 Porsche 911 GT3 2021 Porsche Mission R 2015...

Pensate che della SR10, introdotta nel 2020, ne sono state consegnate poco più di 100, per lo più negli Stati Uniti: e questo, intendiamoci, è da considerarsi un ottimo risultato per la Radical ...