Radical Motorsport - Giù il peso | su l' handling | la SR10 è ancora più aerodinamica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Pochi chili per tanti cavalli, è da sempre la filosofia delle, vetture sportive estreme, nate per gareggiare in pista e per essere guidate da pochi, anzi pochissimi driver. Pensate che della, introdotta nel 2020, ne sono state consegnate poco più di 100, per lo più negli Stati Uniti: e questo, intendiamoci, è da considerarsi un ottimo risultato per la, che ha deciso di aggiornare la sua best seller dotandola di un pacchetto aerodinamico che rende la vettura più simile a un prototipo Lmp. L'upgrade tecnico migliora anche la guidabilità e, grazie a componenti più leggere, lima ilcomplessivo della sportiva. Un dato che, nello specifico di questa versione, denominataXXR, non è stato comunicato: tenete conto, però, che la base di partenza è 725 ...