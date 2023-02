“Raddoppieremo gli autovelox a Roma” | promette Gualtieri

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sulle pareti esterne del l’impianto campeggia un grande murale con su scritto: “Quel che il campo mi ha insegnato vale più di ogni coppa o campionato e di ogni risultato”. “Passa”, “Eccomi”, “Attentto!”. E’ sentendo le voci allegre dei ragazzi che qui giocano e si allenano che Luca Valdiserri si è convinto ad accettare la proposta della polisportiva Castello: intitolare il campo sportivo a suo figlio Francesco, 18 anni, travolto e ucciso da un auto piombata sul marciapiedi proprio di fronte all’impianto alla mezzanotte dello scorso 20 ottobre. Luca e la moglie Paola Di Caro sono impegnati adesso in una grande campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. “E però – spiega lui – non vogliamo, che Francesco diventi il simbolo dell’omicidio stradale, ma che sia ricordato per quello che era, un ragazzo di 18 anni pieno di vita e passioni, la musica e il sport appunto”. ...