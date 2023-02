Quentin Tarantino presenterà il suo primo libro al Teatro Grande di Brescia | ecco quando

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)sarà in Italia per presentare Cinema Speculation, il suo nuovo saggio dedicato al cinema che lo ha appassionato sin daera un ragazzo. La Fondazione deldiha appena annunciato chesarà alil 6 aprile 2023 per l'unica data italiana di presentazione del suodi saggistica intitolato Cinema Speculation, in occasione di "Bergamo2023 Capitale Italiana della Cultura". Durante l'evento dal vivo, organizzato dalla Fondazione delditerrà una conferenza incentrata sui principali ...

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia ha appena annunciato chesarà al Teatro Grande il 6 aprile 2023 per l'unica data italiana di presentazione del suo primo libro di saggistica intitolato Cinema Speculation, in occasione di " Bergamo Brescia ...

