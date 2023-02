Psg | salta il trasferimento di Ziyech per un errore del Chelsea | il club fa ricorso e spera

PARIGI (Francia) - Una semplice operazione di mercato rischia di diventare un caso internazionale. Il Paris Saint Germain pensava di avere in pugno il cartellino di Ziyech, ma per il momento dovrà ...... Skriniar resta fino a giugno; ilnon rilancia Milan, sfuma Bakayoko a Cremonese o Lione Juve, niente Cambiaso: resta al Bologna Last minuteil ritorno di Verdi alla Salernitana Scambio ...

Ziyech al PSG salta per colpa del Chelsea: hanno commesso errori ... Sport Fanpage

Caso Ziyech, salta all’ultimo il trasferimento al Psg per un motivo assurdo Corriere dello Sport

PSG, salta l’arrivo di Ziyech: il motivo è incredibile Calcio in Pillole

PSG, problema muscolare per Neymar. Salta la gara con il Montpellier Alfredo Pedullà

Skriniar resta all'Inter fino a giugno: approdo al PSG posticipato Goal Italia

CALCIOMERCATO - Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan continua a lavorare per il rinnovo dell'attaccante portoghese: in scadenza nel 2024, l'obiettivo dei ro ...Sembrava tutto fatto per l'arrivo a Parigi del marocchino, ma qualcosa è andato storto e per il momento l'affare è sospeso ...