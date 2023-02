Psg | ricorso respinto dalla Ligue 1 | errore tecnico del Chelsea | Ziyech non può trasferirsi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Beffa per Psg e: la LFP ha bocciato infatti ilpresentato dai parigini per il trasferimento di Hakima Parigi dal club londinese, reo di aver commesso unche ha ritardato lo scambio di documenti al fine di ufficializzare l’affare prima della scadenza del calciomercato a mezzanotte del 31 gennaio. Si è sforato con i tempi e la1 non vuole sentire ragioni: i blues hanno commesso una leggerezza e così dopo aver comprato per cifre record non possono nemmeno liberarsi di questo ingaggio. SportFace.