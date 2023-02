PS Plus Collection | annunciata la chiusura del servizio

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Contestualmente alla conferma dei giochi gratuiti per ilEssential di febbraio, Sony ha annunciato ladella PS: scopriamo insieme tutti i dettagli Sony ha recentemente annunciato, con uno “straordinario” trailer, l’ufficiale fine di carenza di hardware che ha tartassato i videogiocatori in questi anni. Videogiocatori che, in realtà, volevano semplicemente acquistare una console in un negozio, senza dover far fare la cresta ai bagarini o aspettare per l’appunto più di due anni. Uno degli incentivi al passaggio alla next-gen è stato, indubbiamente, l’insediamento della PS, una raccolta di una ventina di grandi titoli PS4 che consentiva ai videogiocatori che non avevano avuto la precedente console di Sony (o che non li avevano ...