Bloccati gli ingressi dell'istituto professionale Pietro Piazza di. Questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti alla scuola per protestate contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti. "Non siamo studenti di serie B" si ......i numeri fortunati sono il 44 (che simboleggia il carcere ) e l' 82 (che rappresenta la). ...50 (110) Cagliari 43 (87) Firenze 49 (84) Genova 35 (67) Milano 59 (175) Napoli 50 (83)45 (...

Scuola: classi al freddo, protesta studenti a Palermo Agenzia ANSA

Scuole al freddo, ancora proteste a Palermo RaiNews

Emergenza freddo nelle scuole, non si ferma protesta: "Siamo stanchi di stare male, accendete i termosifoni" PalermoToday

Protesta a Palermo per il freddo, bloccato l’ingresso di una scuola: “Non siamo studenti di serie B” Orizzonte Scuola

Scuola: classi al freddo, protesta studenti a Palermo La Sicilia

Quello della mancanza di riscaldamenti è un problema annoso, come sottolineano gli studenti che non sono entrati a scuola per protestare, che coinvolge troppe scuole in città, elementari, medie e supe ...Bloccati gli ingressi dell'istituto professionale Pietro Piazza di Palermo. Questa mattina gli studenti non sono entrati in classe e sono rimasti davanti alla scuola per protestate contro il mancato f ...