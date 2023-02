Propaganda Live sospesa puntata del 10 febbraio | c’entra Sanremo 2023?

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La7, così come tante altre reti, ha deciso di non modificare i palinsesti delle sue trasmissioni durante la settimana di messa in onda del Festival di. L’unico programma che subirà una variazione nel corso di quella settimana è. Ad ogni modo, dietro questa “fuga” si cela il Festival? A quanto pare no, vediamo per quale motivo. Ecco perchénon andrà in onda il 10Ladi venerdì 10di, trasmissione che va in onda in tale giorno della settimana su La7, è stata. In tale giorno, infatti, il programma non andrà in onda, non andandosi di conseguenza a scontrare con la penultima ...