Quasi 1.000 articolisono stati sequestrati nel Porto di Palermo grazie all'attività di intelligence svolta ...di una nota società operante nel settore della profumeria e deiper ......Adm dell'ufficio dogane di Palermo che al porto hanno sequestrato quasi mille articoli.confezioni il marchio di una nota società operante nel settore della profumeria e deiper ...

Pmi: Italia terza al mondo per prodotti contraffatti Agenzia ANSA

Il "tarocco" va di moda: siamo terzi al mondo per prodotti contraffatti La Stampa

Sequestrati e oscurati 40 siti di vendita online di prodotti contraffatti Adnkronos

Prodotti contraffatti in Comune e biblioteca Sì, per una campagna di sensibilizzazione BergamoNews.it

Bergamo, i prodotti contraffatti Li trovi in comune e in biblioteca: è una campagna di sensibilizzazione Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In materia di proprietà intellettuale le condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno non implicano alcun onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio ...attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità. In una nota, Adm e Comune di Bergamo fanno ...