Probabili formazioni Inter-Milan | ventunesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 domenica 5 febbraio nella cornice di San Siro per un derby d’alta classifica, ma che sembra avere più ambizioni Champions che di Scudetto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Poi occhio alla moviola della partita. Sportface.it vi terrà aggiornati anche sulle possibili scelte dei due allenatori.– Dzeko e Lautaro in attacco, Lukaku vicino alla miglior condizione ma dalla panchina. Barella torna dopo la squalifica. Dumfries e Dimarco sulle corsie ...