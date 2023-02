Primeira Liga | il Porto passa 2-0 sul Maritimo | buoni segnali in vista dell’Inter

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilstende 2-0 a domicilio ilnel match valevole per la diciottesima giornata della2022/2023 grazie alle reti realizzate nella ripresa da Wendell e Galeno. Un successo che consente agli uomini guidati da Sergio Conceicao, oggi nel primo tempo, di restare al secondo posto in classifica ad otto punti di distanza dal Benfica capolista, ma con una partita ancora da disputare. Nella serata del 22 febbraio i lusitani affronteranno l’Inter al Giuseppe Meazza nella gara valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. SportFace.

I pronostici di giovedì 26 gennaio: in campo Eredivisie, Coppa del Re,portoghese e altri campionati minori. Riflettori puntati questo giovedì soprattutto sulla Coppa del Re spagnola che giunta ai quarti di finale mette in scena il derby di Madrid. Una ...Enzo Fernandez è stato escluso dalla lista dei convocati del Benfica per la partita dicon la Portimonense, dopo le critiche rivolte dal tecnico Roger Schmidt al Chelsea. Le eccellenti prestazioni di Fernandez ai Mondiali in Qatar hanno attirato l'interesse di diversi top ...

O FC Porto venceu nesta quarta-feira o Marítimo (2-0), na Madeira, em partida a contar para a 18.ª jornada da Liga, a primeira da segunda volta. Wendell (50m) e Galeno (55m) foram os marcadores de ser ...