Prepariamoci a massicce attività di info ops da Cina e Russia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dati gli sforzi degli stati e delle organizzazioni internazionali nel voler disciplinare il dominio dell’rmazione, il prossimo 2 febbraio, a Riga, la Nato si ritroverà per presentare il rapporto sulledell’rmazione mosse dallain Ucraina e in altri scenari internazionali. Ovviamente, di riflesso, anche la, pubblicherà le “media operations” dei suoi antagonisti e lo farà sulla Nato e i Paesi dell’area atlantica, ma non sulla, ad esempio, con la quale, proprio in termini di intelligence della comunicazione, ha sottoscritto nuovi protocolli di intesa. È necessaria questa premessa ed è doveroso specificare che questo contributo offerto a Formiche.net verte su un confronto interuniversitario, internazionale, sviluppato su una tabella di variabili che ...