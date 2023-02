Precariato nelle scuole di Fiumicino | Catini e Onorati a Calicchio | “Il problema esiste ancora”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– “L’assessoredovrebbe spiegare meglio le scelte della sua maggioranza e per questo gli chiediamo come, secondo lui avrebbe, azzerato ile assunto tutte le insegnanti e le Aoc del comune”. Così Massimilianoe Giovanna, esponenti della Lista Baccini, rispondendo alle dichiarazioni dell’Assessore alla Scuola (leggi qui), aggiungendo: “Le maestre sono stanche e le continue proteste (leggi qui) lo dimostrano. Vorremmo poi suggerire all’Assessore di occuparsi anche della questione trasporti perché il Tpl afa acqua da tutte le parti: non ci sono servizi, e quelli che svolgono sono inadeguati, i mezzi di trasporto (alcune volte non revisionati) sono unserio e molti cittadini restano a piedi in un comune così ...

Per poi ribadire il suo 'no assoluto all'inceneritore: 'Non rientraindicazioni che l'Europa ... A suo parere 'ilresta un problema enorme nonostante durante la pandemia li abbiamo ...Paolo Calicchio, assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino parla delscuole di Fiumicino. La nota 'Ringrazio Baccini che con le sue dichiarazioni, del tutto errate, mi permette di ribadire un concetto fondamentale: le educatrici in dotazione organica ...

Precariato nelle scuole di Fiumicino, Catini e Onorati a Calicchio: "Il ... Il Faro online

Nidi e materne: scontro sul precariato – Civonline.it Civonline

Precariato scuola, la replica dell’assessore Calicchio QFiumicino.com

Un docente su quattro è precario, sì alle assunzioni con doppio canale e cattedre da spezzoni: la via maestra del giudice Coppola - VIDEO-INTERVISTA - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

ESCLUSIVA - "La Repubblica" dei precari: "Arrivederci e grazie ... Tag24

Stabilizzare i dei precari dell'Asl Salerno. A chiederlo è Carlo Lopopolo, segretario provinciale della Fials Salerno, in una lettera ai vertici dell'Azienda Sanitaria ..."Negli ultimi anni abbiamo stabilizzato circa ottanta insegnanti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali, docenti che hanno vissuto per oltre un decennio condizioni di assoluto precariato, per ...