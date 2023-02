Potrebbe essere questo il prossimo Amazfit GTR Mini

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Presto arriverà l’GTR, cheinfiammare i cuori di molti appassionati. L’orologio disporrà di uno schermo AMOLED 2,5D da 1.28 pollici ed integrerà una cassa in acciaio inox con un tasto sul versante destro e le connettività Bluetooth 5.1 LE, GPS, QZSS, Beidou e Galileo integrate, che vi consentiranno di tracciare il vostro percorso di allenamento (praticamente le connettività fondamentali ci sono tutte, pur trattandosi di un wereable di fascia media, che costerà molto meno rispetto alla versione standard che già conosciamo). L’GTRpotrà monitorare la frequenza cardiaca h24, la saturazione dell’ossigeno nel sangue ed i livelli di stress (tutti parametri importanti e di cui non si può fare a meno). Il device terrà anche tracica di oltre 120 attività sportive, così da ...

... dovràoperato per la rimozione della cistifellea e l'intervento dovrebbeeseguito ...partita delicatissima contro il Manchester City di Pep Guardiola il prossimo 5 febbraio che...... checomprendere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre ad altre munizioni e armi: ... Gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebberoannunciati già questa ...

Cina: l'anno del Coniglio potrebbe essere quello del riscatto Milano Finanza

Stipendi docenti differenziati in base al costo della vita, la soluzione potrebbe essere il contratto integrativo. Le ipotesi Orizzonte Scuola

Marsciano, trovato morto in casa. A ucciderlo potrebbe essere stato il monossido di carbonio Corriere dell'Umbria

Il successore di Putin potrebbe essere peggiore per l’Ucraina e per il mondo libero Linkiesta.it

Coppia uccisa in casa in Spagna, una delle vittime potrebbe essere svizzera Corriere del Ticino

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La memoria dei vaccini che si ricevono da bambini può essere preziosissima, in futuro, in caso di tumore. C'è un nuovo tassello nella conoscenza di come il sistema ...