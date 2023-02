Porsche 911 Dakar - Andavo a cento all' ora però ero sulle dune

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sono sessant'anni che se ne va in giro per il mondo a farsi bella della sua fama di "sports car" più iconica di sempre. E lo fa con la stessa consumata disinvoltura in tutte le infinite varianti in cui è stata declinata nel tempo. Inconfondibile come la bottiglia di Coca-Cola di Raymond Loewy, inesorabile eppure inesauribile come la Marilyn di Warhol, la911 ha alimentato la sua fama (anche) così: creando attorno alla purezza della sua formula di base un'intera saga di spin-off. Ognuno con la sua spiccata personalità. Le hanno fatte tutte (?). Pensate alle varie Turbo, Cabrio, Targa, GT3 e GT2 con le rispettive varianti estreme RS, o al recente florilegio di speciali come Sport Classic, Speedster, R. Oppure ancora al moltiplicarsi delle interpretazioni intermedie, ultima delle quali è la GT3 Touring: si direbbe che la 911 abbia esplorato tutte le vie possibili ...