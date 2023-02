Pontecagnano | 71enne trovato senza vita nella sua abitazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dramma aFaiano dove è statomorto unall’interno della sua. Secondo quanto riporta Salerno Today, l’allarme è stato lanciato dai vicini preoccupati per non averlo visto da qualche giorno. Non si conoscono le cause del decesso ma, presumibilmente, si teme che sia stato stroncato da un malore. Sul posto sono giunti a constatarne il decesso i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale diretta dal comandante Franco Lancetta. Le forze dell’ordine si sono introdotte nell’e hanno fatto la tragica scoperta. Segui ZON.IT su Google News.

