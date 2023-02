“Pomeriggio 5” | l’ex marito di Gina Lollobrigida rompe il silenzio | le sue parole

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) News Tv.5“. La scomparsa diha recato immenso dolore, ma al contempo ha generato anche numerose polemiche. Il testamento scritto dalla famosissima attrice ha lasciato di stucco quelli che pensavano essere i suoi eredi, in particolare il figlio espagnolo. Javier Rigau ha rotto ilnella scorsa puntata di “5“. (Continua…) LEGGI ANCHE:, l’annuncio improvviso poco fa: nessuno se lo aspettava a 95 anni “5”,diilJavier Rigau, ...

'Ieriabbiamo inaugurato il nuovo spazio ludico con ...polifunzionale e sportiva con annessi campi da Padel e ancora'...verde di Castelsecco e Infine un cenno particolare va fatto per...... locale trendy in zona Ostiense) quando ha incassato'appoggio di Nicola Zingaretti: 'Questoandrò al suo evento romano per sostenerla ha rotto gli indugi'ormainumero uno del Lazio ...

Gina Lollobrigida, l'ex marito Rigau a Pomeriggio Cinque: «Il matrimonio è ancora valido» leggo.it

Javier Rigau contro Andrea Piazzolla: "Lui sa solo plagiare" Mediaset Infinity

Lollobrigida, l'ex marito Rigau: "Il matrimonio non è annullato ma sciolto e per questo resta ancora valido" TGCOM

Il caso - Catanzaro, l’acquisto dell’ex Cinema Orso apre un contenzioso tra pubblico e privato LaC news24