(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lo scandalo dellefittizie continua a tenere banco nel mondo del calcio, sono arrivate nuove reazioni anche dai politici. “Da tifoso milanista non sono difensore della, mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi… Solo contro la Juve si è intervenuti a gamba tesa”. E’ quanto dichiarato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteodopo la sentenza della Corte d’appello Figc che nel casoha penalizzato ladi 15 punti. “Idellanon hanno certo bisogno di me che poi faccio il ministro dei Trasporti. Però chiudendo la parentesi calcistica che per i bambini è svago trovo che siano entrati pesantemente in casa Juve come fosse solo un problema della ...

... quella della penalizzazione di 15 punti in classifica della Juve per il caso delle... Dall'altra il Ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteoè convinto che "dire no al nuovo ...... invece per prima cosa mi toglie il reddito di cittadinanza , poi fa lo sconto sulle(... Uno stato liberista, moderno, come quello a cui pensano Meloni e- mica lo Stato autarchico a ...

Caso plusvalenze, Salvini: "Punita solo la Juve, strano..." Adnkronos

Plusvalenze, Salvini difende la Juventus: “vicino ai tifosi bianconeri” CalcioWeb

Salvini sta con la Juventus: "Per fare plusvalenze bisogna essere in ... Labaro Viola

Caos Zaniolo, la solidarietà di Salvini: 'Questo non è tifo' Calciomercato.com

Una sola certezza: colpevole sempre e solo la Juve – Ottobre rosso Il Giornale

(Adnkronos) - "Da tifoso milanista non sono difensore della Juventus, mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi... Solo contro la Juve si è inter ...Salvini non crede alle accuse che riguardano solo la Juventus: "Mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi...Boom sia solo contro la Juve che si ...