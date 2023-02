PlasticFinder | dopo permacrisi è ora di permacircolarità «l’approccio green non può più essere l’eccezione»

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Mentre la plastica riciclata scarseggia in Europa, sono in arrivo limiti sempre più stringenti su imballaggi e bottiglie a tutela dell’ambiente. Riccardo Parrini e Stefano Chiaramondia (ceo e presidente): creiamo ponti digitali tra acquirenti e venditori, il nostro hub è soluzione all’impennata della domanda e al desiderio di maggiore sostenibilità L’economia circolare non è più un’opzione. Ogni anno che passa, diventano più stringenti le regole che indicano la percentuale di materiale riciclato minimo di cui devonocomposti i vari prodotti. Prendiamo il campo del packaging: tutti gli stati europei dovranno arrivare a riciclare almeno il 65% degli imballaggi entro il 2025, per arrivare al 70% entro il 2030. Inoltre, per quanto riguarda più in particolare le bottiglie di plastica, dal 2025 dovranno contenere almeno il 25% di ...