(Di mercoledì 1 febbraio 2023)Con Gerard Butler, Daniella Pineda e Mike Colter. Regia di Jean Francois. Produzione Usa 2022. Durata: 1 ora e 45 minuti. Al cinema LA TRAMA Un aereo passeggeri da Singapore a Honululu. Durante una perturbazione un fulmine colpisce uno dei motori. Il pilota è costretto a un atterraggio di fortuna in un'isola delle Filippine. Dalla padella nella brace. L'isola è occupata da una banda di feroci guerriglieri che uccidono ogni straniero che capita. I soccorsi tardano ad arrivare perché in quel posto d'inferno nemmeno l'esercito filippino osa metterci piede. Per fortuna il tostissimo pilota trova il modo di far ridecollare l'aereo. PERCHÈ VEDERLO Perché il film ha certamente tutti i difetti delle opere costruite sulla misura del membruto Gerard Butler (qui anche produttore). È rutilante, inverosimile, molto molto prevedibile. Però Butler, ...

Nuova entrata anche al quarto posto con 'The' di Jean - Françoiscon Gerard Butler, che racconta la storia eroica di un pilota di volo, che incassa 662.573 euro in cinque giorni (719.767 ...... e le loro tattiche e i sotterfugi per affrontare il nemico, Thediventa più... plain . ... da quanto tempo non ci godiamo più un film da un'ora e quaranta Non è un caso cheabbia diretto ...

"Plane", Richet sa come maneggiare le emozioni dello spettatore Liberoquotidiano.it

The Plane - la recensione dell'action di Jean-Francois Richet Sentieri Selvaggi

The Plane: la recensione Nocturno

The Plane di Jean-François Richet, adrenalina con verità dietro l ... FareFilm

Incassi, resta in vetta ‘Me contro te’, secondo Genovese Icona News

Il pilota e comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) si ritrova ad affrontare una grossa sfida quando una violenta tempesta danneggia buon parte dell’aereo. Torrance è costretto a un atterraggio d’e ...Cosa sarebbe stato The Plane senza Gerard Butler Niente di speciale. E’ l’attore scozzese, classe 1969, a conferire credibilità al film che è nelle sale italiane dal 26 gennaio 2023. Si tratta di un ...