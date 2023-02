“Più PlayStation 5 nei negozi” e fiducia al visore VR2 | le promesse di Sony per il 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Maggiore disponibilità delle console, nuovi videogiochi in arrivo, speranze e timori per il VR2: colloquio con Marco Saletta, responsabile diInteractive Entertainment per tutta l’Europa del Sud

L'azienda dichiara di: Vedere l'entusiasmo dei fan diper il lancio imminente, che includedi 30 titoli come Gran Turismo 7 , Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village. Il ......di entusiasmo tra tutti gli appassionati di serie e specialmente del videogame. Ma ... L'episodio in questione è quello che si distanza didal materiale di partenza, ma è stato amatissimo ...

“Più PlayStation 5 nei negozi” e basta con i prezzi folli: la promessa di Sony per il 2023 la Repubblica

PlayStation 5 disponibile su Amazon. Ora più unità in magazzino ... Hardware Upgrade

Offerta Vodafone PS5, come attivarla e come funziona Punto Informatico

Square Enix cambierà: sempre più spazio alla blockchain Hardware Upgrade