Pimenta | «Per me Haaland vale un miliardo Con il City…»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Rafaela, agente di Erling, ha parlato del futuro dell’attaccante del Manchester City. Ecco le sue dichiarazioni Rafaela, agente di Erling, ha parlato del futuro dell’attaccante del Manchester City. PAROLE – «È impossibile pensare a lui e non sorridere. È un ragazzo divertente. Quando ci guardiamo, iniziamo a ridere, è inevitabile. È un aspetto del suo carattere; poi c’è la sua iper-professionalità. Clausola? Non dico nulla. Arriverà lontano grazie al suo fisico e alla sua voglia. La mia speranza è sia sempre felice e oggi è molto felice al City. Non è positivo per un calciatore giocare una stagione pensando già alla successiva. È come se iniziassi a pensare alla tua prossima donna il giorno in cui ti sposi. Ecco, oggiè sposato. Abbiamo venduto Pogba a 80 ...

Si arriva al regolamento Fifa e gli agenti e sfoggia le sue competenze da giurista: "Quando vedo un regolamento che, a mio avviso, non è conforme alle leggi nazionali, non lo accetto."

